Alfaiates de todo o país reuniram em Águeda

Cerca de uma centena de alfaiates de todo o país estiveram em Águeda, no domingo, a participar no 30º. encontro de profissionais do ramo.

Organizado por António José Oliveira, o único alfaiate tradicional a trabalhar em Águeda. O programa iniciou com uma receção na câmara municipal, pelo vereador João Clemente, seguindo-se visitas à cidade e ao museu do Região do Vouga e uma missa. O almoço teve lugar em Assequins e foi animado pelo grupo “Prata da Casa” de Os Pioneiros. António José Oliveira salientou que “os participantes saíram satisfeitos”, lembrando, no entanto, que os encontros têm cada vez menos gente porque não há jovens a interessar-se pela arte, apesar de haver cada vez mais clientes à procura da alfaiataria tradicional. O organizador agradeceu ainda o apoio da câmara municipal, do grupo Prata da Casa e ao padre Pimenta, que celebrou a missa na igreja da Mourisca.