All4Gym em 2º lugar na Taça de Portugal

A equipa All4Gym-Associação Gímnica de Águeda, com 143,486 pontos, classificou-se sem 2º lugar na Taça de Portugal de ginástica aeróbica, competição que decorreu no sábado no Pavilhão Gimnodesportivo da Barrosa- Benavente.

Esta é uma competição por equipas. A equipa vencedora foi a representante do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, com um total de 152,697 pontos. Após o segundo lugar do All4Gym-Associação Gímnica de Águeda classificou-se em 3º a Academia CantanhedeGym com 133,531 pontos.

Estiveram nesta primeira prova da época desportiva 127 ginastas em representação de 9 clubes, num total de 116 coreografias.

A equipa da All4gym conquistou 16 pódios nesta prova.

Trios Iniciados – 1º lugar Beatriz Gomes, Diana Formiga, Beatriz Duarte; 3º lugar Ema Coutinho, Sabrina Diaz, Mariana Vieira

Grupos Iniciados – 1º lugar Beatriz Duarte, Mariana Vieira, Diana Formiga, Sabrina Diaz e Ema Coutinho

Juvenis Individuais – 1º lugar Rita Ferreira

Trios Juvenis – 1º lugar Rita Ferreira, Daniela Bento, Francisca Sucena; 2º lugar Sofia Martins, Inês Silva, Gabriela Sequeira; 3º lugar Mariana Cruz, Bárbara Carvalho, Carolina Balreira

Grupos Juvenis – 2º lugar Rita Ferreira, Daniela Bento, Francisca Sucena, Sofia Martins, Carolina Balreira.

Juniores Individuais – 1º lugar Ana Rita Gomes

Trios Juniores – 1º lugar Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Santos; 2º lugar Adriana Bento, Ana Branco, Inês Madail

Grupos Juniores – 1º lugar Ana Rita Gomes, Joana Matos, Carolina Cruz, Inês Almeida, Inês Madail

Seniores Individuais – 3º lugar Inês Simões

Trios Seniores – 1º lugar Maria Coutinho, Beatriz Brandão, Inês Simões

Aerodance Junior – 2º lugar Joana Matos, Inês Almeida, Carolina Cruz , Adriana Bento, Ana Branco, Inês Madail

Aerostep Senior – 1º lugar Maria Coutinho, Beatriz Brandão, Cátia Madureira, Joana Abrantes, Ana Rita Carvalho, Inês Soares, Débora Tavares e Ruben Nunes.