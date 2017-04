Alunos da Adolfo Portela nas masterclasses em física de partículas

Os alunos do ensino secundário da Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) participaram, pelo quarto ano consecutivo, nas masterclasses em física de partículas

O evento decorreu no departamento de física da Universidade de Aveiro, no dia 25 de março.

Trata-se de uma iniciativa a nível internacional, que pretende levar jovens entre os 15 e 18 anos às faculdades ou institutos onde trabalham grupos de físicos em física de partículas elementares e áreas associadas, e tem por objetivo proporcionar aos jovens atividades em física experimental de partículas.

Álvaro Folhas, professor da Adolfo Portela que acompanhou mais uma vez os alunos nesta iniciativa, refere que “a física moderna apenas se inscreve no programa de física do 12ºano mas, sendo a gestão dos conteúdos flexível por limitações de tempo curricular, são habitualmente relevadas relativamente a tópicos de física clássica”.

“Por este motivo”, acrescenta, “é que considera de extrema importância proporcionar aos alunos experiências nesta área cada vez mais importante do conhecimento científico, particularmente em atividades em que os alunos possam ser cientistas e pôr as mãos na massa”.