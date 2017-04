Alunos da EPA prestam serviços junto da comunidade

A Escola Profissional de Aveiro (EPA) apresentou o projeto “potencial positivo”, que pretende intervir junto da comunidade em Sever do Vouga. Já está em marcha desde o início do ano mas vai estender-se a várias vertentes, pretendendo assumir um “compromisso educativo com comunidade, famílias, alunos e organizações” tão caro aquele estabelecimento de ensino

O projeto, que conta com o município de Sever do Vouga e várias entidades locais como parceiros, é “inovador e de responsabilidade social”. O protocolo entre a EPA e os parceiros foi assinado no Cais Criativo da Costa Nova, onde decorreu o primeiro de 10 eventos – um por cada mês – com que a EPA pretende comemorar os seus 25 anos de atividade.

Paulo Quina justificou o projeto “potencial positivo” com o facto de Sever do Vouga possuir “25 por cento da população reformada, 23 por cento com mais de 65 anos”, de haver “pobreza e exclusão social” e também “habitações com fracas condições de habitabilidade”.