Alunos de Albergaria-a-Velha apoiam vítimas de cancro

Os alunos das turmas E e F do 5º ano de escolaridade da Escola Básica de Albergaria-a-Velha, bem como a docente de Inglês, Carla Araújo, dinamizaram uma recolha de bens alimentares, produtos de limpeza e de higiene para posterior entrega à Associação Princesa Leonor Aceita e Sorri (APLAS), que apoia famílias cujas crianças são vítimas de cancro na infância

A APLAS foi criada pela mãe de Leonor, Vanessa Afonso, com o intuito de realizar o sonho da sua filha: ajudar crianças vítimas de cancro e as suas famílias. A própria Leonor, Nonô, a «princesa côderosa», como era conhecida, acabou por sucumbir a esta doença em 2014 com apenas 5 anos. No entanto, deixou um legado que tem tido continuidade através da página de Facebook (Os aprendizes da Nonô) e da APLAS, fruto do trabalho incansável de sua mãe.

O nome do projeto Pink Smile Project nasceu do facto de este estar a ser dinamizado na disciplina de Inglês, Pink (cor de rosa) porque a Leonor adorava essa cor e Smile (sorriso) porque esta criança enfrentou a doença e guiou a sua existência sempre com um sorriso.

