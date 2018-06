AMAR celebrou 25 anos e lembrou fundadores

AMAR – Associação Macinhatense Assistência Recreio e Cultura realizou, no sábado, dia 26, um jantar comemorativo dos seus 25 anos enquanto instituição e 19 de atividade.

Na ocasião, o presidente da direção, Filipe Silva, saudou Maria da Conceição, presente no jantar, pelo seu papel na fundação da AMAR bem como a memória de Eugénio Quaresma e Joaquim Quaresma “principais obreiros desta obra”.

O dirigente lembrou ainda que “as instalações da AMAR são hoje extremamente diminutas para a procura dos serviços que prestamos à nossa população” e acrescentou que “para colmatar esta grande lacuna, temos um projeto para o aumento das mesmas”, dando nota que a instituição “aguarda oportunidade financeira ou alguma candidatura que possa surgir”.

Mais de uma centena de amigos marcaram presença no jantar, registando-se a presença de Manuel Ruivo e João Sousa, respetivamente diretor e sub diretor da Segurança Social de Aveiro, Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, Brito Salvador, presidente da Assembleia Municipal, Hugo Silva, da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, órgãos sociais da instituição, bem como representantes de algumas associações da freguesia e de instituições amigas do concelho, nomeadamente, Grupo Folclórico Etnográfico de Macinhata, A.D.C. Jafafe, Os Descarrilados, Clube Macinhatense e A. Atlética Macinhatense, e ainda Os Pioneiros, Casa do Povo Valongo do Vouga, O Mágico, Santa Casa Misericórdia de Águeda.