AMAR quer aumentar capacidade do lar

A AMAR – Associação Macinhatense Recreio e Cultura celebrou, no domingo, dia 19, o seu 26º aniversário, com um almoço nas instalações da instituição.

Na ocasião, Nelson Leal, presidente da instituição, enalteceu o trabalho dos sócios fundadores e dos antigos presidentes da AMAR que “justificaram a atual obra”. Já em declarações ao RA, o dirigente confidenciou que a prenda ideal para a AMAR, neste momento, “seria a extensão da valência do lar para mais utentes”, que recorde-se, neste momento, tem capacidade para apenas 16. “Para isso, é necessário o apoio da Segurança Social, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, bem como da comunidade em geral”, sublinhou o presidente da instituição, adiantando ainda que “estamos também em negociações com a segurança social com vista a obtermos autorização para termos mais alguns clientes na valência do apoio domiciliar bem como de centro de dia”.

De referir que o final do almoço convívio foi animado com a participação do Grupo de Cavaquinhos do Clube Macinhatense.

Entretanto, a AMAR irá realizar, no dia 22 de junho, um dos seus habituais passeios, dirigido a toda a comunidade. O itinerário irá passar pelos principais pontos de interesse turístico de Braga, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Barcelos. As inscrições poderão ser feitas através dos números 23578004 ou 918639440.

Para além dos muitos sócios, amigos e utentes da instituição, marcaram ainda presença no aniversário João Clemente, vereador da Câmara Municipal de Águeda e Pedro Marques, presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, bem como os presidentes e restantes membros dos órgãos sociais.

Filipe Correia