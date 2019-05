Anadia acolhe acampamento distrital de escuteiros

O 19.º Acampamento Regional de Aveiro (ACAREG) para escuteiros vai realizar-se em Porto da Vide (freguesia de Avelãs de Cima), entre os dias 26 de julho e 2 de agosto deste ano.

O município de Anadia celebrou, no passado dia 2 de maio, um protocolo de cooperação com a Freguesia de Avelãs de Cima e a Junta Regional de Aveiro do Corpo Nacional de Escutas, presidida pelo aguedense José Carlos Santos, que irá permitir a realização do ACAREG.

A atividade escutista irá decorrer na localidade de Porto da Vide, na freguesia de Avelãs de Cima, atraindo ao concelho cerca de 2500 escuteiros, com idades compreendidas, entre os 6 e os 22 anos de idade, de toda a região de Aveiro.

De acordo com o protocolo assinado, o Município de Anadia e a Freguesia de Avelãs de Cima comprometem-se a criar todas as condições necessárias, em termos de logística, para a realização do XIX do ACAREG.

O acampamento pretende promover uma experiência divertida e emocionante a crianças, adolescentes e jovens, procurando simultaneamente promover uma experiência educativa de qualidade, seguindo fielmente os objetivos, princípios e o método do escutismo e sendo consistente com as necessidades e aspirações dos jovens no mundo de hoje.

O ACAREG representa, assim a possibilidade dos escuteiros “vivenciarem nas suas secções os valores e princípios intrínsecos ao movimento escutista católico e ainda perceber o sentido de corpo de toda uma região”.

Foto em cima: Assinatura do protocolo que possibilita a realização do acampamento regional de escuteiros em Avelãs de Cima