Anadia aprova atribuição de 12 bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Anadia deliberou, na sua reunião do passado dia 8 de janeiro, a atribuição de 12 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, para o presente ano letivo de 2019/2020, no valor de mil euros cada.

Apresentaram candidaturas às bolsas de estudo 68 alunos do concelho de Anadia, no entanto, após análise das mesmas, por parte da equipa técnica, apenas 12 cumpriam os requisitos de atribuição previstas no artigo 55º do regulamento.

Atendendo ao facto de não poderem ser atribuídas as cinquenta bolsas de estudo definidas pelo município, em reunião extraordinária realizada, no passado dia 31 de julho de 2019, o executivo municipal deliberou a abertura de novo procedimento com vista à atribuição das 38 bolsas de estudo sobrantes.

Os interessados dispõem, assim, de um período de 10 dias úteis, com início em 13 de janeiro e terminus a 24 do mesmo mês, para apresentar o necessário requerimento, disponível no sítio do Município na internet, em www.cm-anadia.pt.

A “Bolsa de Estudo a Estudantes do Ensino Superior” consiste num benefício monetário elegível para estudantes que estejam matriculados ou inscritos no ensino superior para frequência de cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional, licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, em Portugal.

O benefício é uma prestação pecuniária anual, no valor de mil euros, destinada a comparticipar os encargos com a frequência de um curso, atribuída pelo Município de Anadia a fundo perdido.