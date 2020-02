Anadia: Quartel da GNR vai ser reabilitado

A Câmara Municipal de Anadia, na sua última reunião de executivo, aprovou o lançamento do concurso público para a reabilitação e adaptação das instalações do Quartel do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Anadia, num investimento superior a um milhão de euros e um prazo de execução de 12 meses.

A remodelação vai implicar uma reorganização de todo o espaço interior, no sentido de criar uma maior funcionalidade dos serviços, tanto para os militares como para os cidadãos, inclusive para as pessoas com mobilidade condicionada.

No rés-do-chão do edifício funcionarão os serviços adstritos ao Posto Territorial e os serviços gerais do quartel, enquanto que o primeiro andar albergará as valências afetas ao Comando do Destacamento Territorial e o dormitório. Na parte de trás, será construído um novo espaço de apoio, onde serão instaladas as garagens, áreas técnicas e arrecadações.

As obras deverão ter o seu início no próximo outono, prevendo-se a sua conclusão para finais de 2021.

Esta requalificação surge no âmbito do Contrato de Cooperação Interadministrativa, assinado, no passado dia 19 de fevereiro, em Anadia, entre o Município, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana.