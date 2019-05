Andebol: CPVV joga fase de apuramento

A equipa de iniciados femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) joga em Alcanena, entre sexta-feira e domingo, a fase de apuramento para a fase final do campeonato nacional.

Defrontam o Bartolomeu Perestrelo, da Madeira, na sexta-feira (20h), o Alcanena no sábado (16h) e o CALE de Leça da Palmeira no domingo (12h). O vencedor junta-se aos três finalistas já apurados para a fase que discute o título nacional. Entretanto, as infantis da CPVV venceram (32-24) em Salreu para o regional, prova em que foram quartas classificadas. Nas minis, a equipa A venceu em Espinho (24-9) e a equipa B perdeu em casa com a LAAC (3-41).

LAAC – As juvenis femininas venceram (29-18) o Feirense, fora, para o campeonato regional, que lideram no grupo A. Sábado (17h) recebem o Monte. As iniciadas venceram (33-17) no Monte, também para o regional, que comandam com 23 vitórias em 8 jogos. Domingo (17h) recebem o Espinho. As minis venceram (41-3) a CPVV B, fora, para o regional, prova que comandam só com vitórias. Sábado (15h) recebem o Espinho.

AAC – Os juvenis masculinos venceram (45-18) o Ílhavo, na Gafanha da Encarnação, para o campeonato regional, prova em que são segundos classificados, com seis vitórias e duas derrotas. O Monte, próximo adversários dos aguedenses (sábado, 14h30) lidera só com vitórias. Os iniciados masculinos do AAC receberam e perderam (34-35) com o Monte, também para o regional, estando em 4º lugar (8 pontos em 6 jogos) no grupo A. Domingo (15h) jogam em São Bernardo.