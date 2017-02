Andebol de Valongo na fase final

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) inicia em Alcanena, no dia 25 de fevereiro, a fase final do campeonato nacional da 2ª divisão, que vai determinar quem sobe à divisão principal

Após triunfo categórico na primeira fase do campeonato – 15 vitórias e um empate – a CPVV vai procurar a subida ao escalão principal. Esta fase final, que termina a 17 de junho, é participada pelo JAC de Alcanena (jogo fora, dia 25 de fevereiro, 18h), Cister (4 de março, em casa), São Félix da Marinha (25 de março, fora), São Pedro do Sul (8 de abril, fora), Didáxis de Riba de Ave (22 de abril, casa), Assomada (25 de abril, em Carnaxide – Lisboa) e Alpendorada (29 de abril, casa). Os jogos da segunda volta começam a 6 de maio.

As iniciadas femininas da CPVV iniciam a 5 de março a segunda fase do campeonato nacional (zona 2) com Monte, Alpendorada, SF Marinha, Vacariça e Douro AC. A estreia é com o Monte, em Valongo do Vouga, às 12h15, seguindo-se o Alpendorada (fora). A formação valonguense venceu as duas fases anteriores.

