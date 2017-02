Andebol de Valongo sem derrotas

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) terminou sem qualquer derrota, e com um único empate, a primeira fase do campeonato nacional da 2ª divisão

Na última jornada da primeira fase, Valongo do Vouga recebeu e venceu o Cister, de Alcobaça, por 28-13, mostrando novamente argumentos para ambicionar a subida de divisão na fase que aí vem. Em 16 jogos somou 47 pontos, foi de longe o melhor ataque (463 golos marcados, mais 80 golos que o segundo melhor, do São Pedro do Sul) e também a melhor defesa (297 golos sofridos), pormenor em que melhorou consideravelmente na segunda volta desta fase.

Diante do Cister, a CP Valongo do Vouga já vencia ao intervalo por 13-4. Alinharam e marcaram: Jucelyna Cabral, Ana Arede (3), Beatriz Ribeiro, Joana Simões (3), Nadia Gonçalves (5), Tânia Veiga, Sónia Arede, Joana Santiago, Ana Claro, Cátia Ferreira, Ana Coutinho (3), Daniela Santos (4), Inês Alves (2) e Joana Santos (8). Treinador: Paulo Veiga.

Classificação final: 1º CP Valongo do Vouga, 47 pontos; 2º São Pedro do Sul, 42; 3º Cister, 38; 4º Ílhavo, 34; 5º Batalha, 33; 6º SIR 1º Maio, 28; 7º Oliveira de Frades, 25; 8º Benfica Castelo Branco, 21; 9º Salreu, 20.