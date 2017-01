Andebol de Valongo passa fase

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) venceu em casa o Batalha, por 30-16, garantindo matematicamente a vitória na primeira fase do campeonato nacional da 2ª divisão. As iniciadas venceram também a fase de apuramento do campeonato nacional

O êxito diante do Batalha foi o 13º em 14 jogos, a dois do final desta primeira fase, sobrando um empate em São Pedro do Sul. As valonguenses, que vão discutir a subida à 1ª divisão nacional, são o melhor ataque da competição, com 410 golos marcados, apresentando ainda uma diferença de golos de 141 golos positivos. Sábado (15h), a CPVV joga com o Ílhavo no pavilhão da Gafanha da Encarnação.

As iniciadas de Valongo do Vouga garantiram o primeiro lugar na fase de apuramento do nacional ao receberem e vencerem (37-31) o Alavarium: Bruna Martins, Naide Gonçalves (1), Ana Saraiva (6), Maria Fernandes, Juliana Marques (13), Bruna Ladeira (2), Beatriz Teixeira, Carolina Direito (7) e Verónica Nelson (8). Domingo (14h30) cumprem a última jornada com o Feirense, fora.

(leia mais na edição da semana)