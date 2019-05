Andebol: Iniciadas da CPVV na fase de apuramento

de andebol



O 2º lugar alcançado pela CPVV na zona 2, com os mesmos pontos (28) do vencedor Feirense, possibilita a presença na fase de apuramento com o CALE de Leça, o Bartolomeu Perestrelo (Madeira) e o JAC de Alcanena. Esta fase decorre entre 17 e 19 de maio, em três jornadas, em local ainda a designar.

O vencedor desta fase de apuramento vai disputar a fase final do nacional com as três equipas já apuradas, pelo primeiro lugar alcançado nas três séries da segunda fase, agora terminada: Feirense, Gil Eanes e Maiastars.

No domingo, para a última jornada da 2ª fase, a CPVV recebeu e venceu (34-27) o SIR 1º de Maio: Mariana Barata, Maria Pinho (2), Naide Gonçalves (16), Mariana Pinho, Leonor Silva (1), Marta Oliveira, Gabriela Castro (1), Iris Rocha, Diana Oliveira, Maria Fernandes (6), Catarina Rocha, Francisca Soares, Ana Oliveira (6), Ana Gonçalves, Bárbara Correia (1) e Carlota Figueiredo (1).

As juvenis da CPVV perderam (16-29) com o Feirense A para o nacional, estando em penúltimo lugar (13 pontos em 9 jogos) na zona 2 da segunda fase. Terminam esta quarta-feira (19h30) com a receção ao último, Oliveira de Frades.

As infantis venceram (28-22) o Vacariça, em casa, concluindo o campeonato nacional/regional no sábado (14h30) em Salreu. As duas equipas de minis femininos da CPVV jogaram ente si, tendo a equipa A ganho à B por 32-8.

Iniciadas da LAAC com jornada dupla

A equipa de iniciadas femininas da LAAC empatou (29-29) o jogo em atraso com o Alavarium e venceu (44-19) o Feirense, em jogo a contar para o campeonato regional. Neste último jogo jogaram e marcaram: Marta Pontes, Joana Oliveira(5), Beatriz Costa(2), Matilde Abrantes(2), Catarina Ferreira(3), Inês Ferreira(7), Beatriz Figueiredo(5), Juliana Valente(12), Lara Santos(1), Iara Santos(1), Carolina Ribeiro(3), Gabriela Domingues, Érica Carvalho(1), Carolina Henriques, Cátia Cabral(2) e Catarina Marques. Treinadores: Daniel Cardoso e Ana Duarte.

A LAAC joga sábado em minis (com a CPVV, em Valongo do Vouga, 15h30) e em juvenis femininos (Feirense, 17h) e no domingo no Monte (iniciadas femininas, 15h).

AAC – Os juvenis masculinos de andebol do AAC venceram (25-13) na receção à Sanjoanense para o campeonato regional: Gonçalo Ferreira, João Almeida (5), Daniel Lima, Luís Pires, João Francisco (8), Renato Dias (8), Duarte Fernandes (3) e Miguel Gaspar (1). Sábado (11h) jogam com o Ílhavo na Gafanha da Encarnação.