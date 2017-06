Andebol: Seniores de Valongo asseguraram 3º lugar na fase final

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga concluiu a fase final do campeonato nacional da 2ª divisão de andebol com uma vitória (31-30) em Alpendorada, classificando-se assim em 3º lugar

Apenas não resistiu á superioridade do JAC de Alcanena e Assomada, com quem a CPVV perdera no feriado de quinta-feira (27-45, em casa), na penúltima jornada. Aquelas duas equipas subiram à 1ª nacional, com o Assomada a sagrar-se campeão nacional da 2ª divisão.

Em Alpendorada, 4º classificado com os mesmos pontos, a CPVV alinhou e marcou: Ana Arede (1), Nadia Gonçalves (8), Beatriz Ribeiro, Tânia Veiga (4), Joana Simões (1), Inês Veiga (7), Inês Alves (4), Sónia Arede, Joana Santiago (5), Cátia Ferreira e Inês Chaves (1). Treinador: Paulo Veiga.

Classificação final: 1º Assomada, 39p; 2º JAC, 39; 3º CPVV, 30; 4º Alpendorada, 30; 5º Didáxis, 27; 6º São Félix Marinha, 22; 7º São Pedro do Sul, 19; 8º Cister, 18.

