Andebol: Seniores de Valongo com deslocação difícil

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) joga sábado, dia 15, com o Assomada, no pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide (município de Oeiras), em jogo antecipado da 6ª jornada da fase final do campeonato nacional da 2ª divisão.

A partida devia disputar-se a 25 de abril, depois da quinta jornada, mas foi alterada, representando um adversário difícil para as valonguenses mas também uma oportunidade destas evidenciarem capacidade para entrar na discussão da subida de divisão.

Em quatro jogos, a CPVV tem duas vitórias, um empate e uma derrota, ocupando o 3º lugar. Já o Assomada lidera com três vitórias e um empate.