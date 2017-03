Andebol: Seniores de Valongo estreiam-se a ganhar na fase final

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) recebeu e venceu o Cister, de Alcobaça, por 30-18, para a 2ª jornada da fase final do nacional da 2ª divisão

Esta foi a primeira vitória das valonguenses na fase final, após a derrota na jornada inicial em Alcanena por 20-32. Face aos resultados averbados na 1ª fase do campeonato, a supremacia da CPVV não surpreendeu mas só na segunda parte o resultado foi dilatado para números que não oferecem dúvidas (13-9 para as valonguenses ao intervalo.

A CPVV alinhou e marcou: Jucelyna Cabral, Ana Arede (1), Catarina Martins (1), Beatriz Ribeiro (1), Tânia veiga (3), Joana Simões (1), Nadia Gonçalves (5), Sónia Arede, Joana Santiago (5), Cátia Ferreira, Daniela Santos (2), Inês Chaves (3), Inês Alves (6) e Joana Santos (2). Treinador: Paulo Veiga.

Resultados da 2ª jornada: SP Sul, 27 – São Félix Marinha, 32; Assomada, 22 – Alpendorada, 16; CPVV, 30 – Cister, 18; Didáxis, 20 – JAC Alcanena, 28.

Classificação: 1º JAC Alcanena e Assomada, 6 pontos; 2º Alpendorada e CPVV, 4; 5º SF Marinha, 3 (menos um jogo); 6º Didáxis e SPSul, 2; 8º Cister, 1 (menos um jogo).

A próxima jornada disputa-se apenas no dia 25 de março. A CPVV desloca-se a Arcozelo para jogar com o São Félix da Marinha.

(mais andebol na edição da semana – versões e-paper e impressa)