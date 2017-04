Andebol: Seniores de Valongo ganham fora

A equipa de seniores femininos da Casa do Povo de Valongo do Vouga (CPVV) venceu em São Félix da Marinha por 25-22, em jogo da 3ª jornada da fase final do campeonato nacional da 2ª divisão

Com este resultado, a equipa valonguense mantém-se no quarto lugar, a um ponto dos segundo e terceiro (Alcanena e Assomada empataram) e a três do líder Alpendorada, que tem um jogo a mais. Nenhuma equipa coleciona apenas vitórias, e logo à terceira jornada, o que pode indiciar equilíbrio entre as principais equipas, entre as quais pode entrar a CPVV (que perdeu na estreia desta fase em Alcanena).

Resultados na jornada de sábado: Alpendorada, 26 – São Pedro do Sul, 22; São Félix da Marinha, 22 – CPVV, 25; Alcanena, 28 – Assomada, 28; Cister, 21 – Didáxis, 23.

Classificação: 1º Alpendorada, 10p (um jogo a mais); 2º Alcanena e Assomada, 8; 4º CPVV, 7; 5º São Félix Marinha, 6; 6º Didáxis e Cister, 5; 8º São Pedro do Sul, 3.

Próxima jornada: São Pedro do Sul – CPVV (sábado às 15h); Alpendorada – Alcanena (adiado para 15 de abril), Didáxis – SF Marinha (sábado às 17h) e Assomada – Cister (adiado para 9 de abril)