André Martins festejou em casa

O piloto aguedense André Martins assegurou em casa o título de campeão nacional na classe open. Com organização a cargo do experiente ACTIB, esta prova contou com três especiais de grande nível (Parque dos Abadinhos, Crossódromo do Casarão e Belazaima do Chão), tendo como centro nevrálgico o Cais dos Judeus, onde André Martins foi coroado diante do seu público

Seis vitórias em seis dias de competição dão assim o título de campeão nacional antecipado a André Martins, a uma prova do final do nacional de enduro. Na penúltima jornada, que decorreu em Águeda, André Martins imprimiu um ritmo forte desde cedo, colocando-se na frente da corrida à passagem da segunda volta.

A passar um excelente momento de forma, o piloto RaceStars Racing, viria a vencer a corrida com mais de 45 segundos de vantagem. Com este resultado, o líder invicto da classe open, garante assim o título antecipado desta categoria.

TEAM RACESPEC COM QUATRO PÓDIOS

Também a “jogar em casa”, além dos habituais pilotos da equipa – Tomás Clemente, Bruna Antunes e Hélder Ribeiro, a Racespec|CFL Offroad fez alinhar vários amigos e clientes. Nota ainda para ausência de Tiago Caetano (open) nesta jornada, devido a problema físico.

Tomás Clemente foi 2º em elite 1 e 3º na geral; Bruna Antunes foi 2ª em senhoras; Hélder Ribeiro foi 2º em veteranos; Marcelo Lourenço foi 2º na classe hobbi.

O campeonato regressa a 12 e 13 de outubro em Marco de Canaveses para a derradeira jornada desta temporada.

(mais informação na edição da semana – versões e-paper e impressa)