Aniversário da ACHAR reuniu duas centenas

A ACHAR- Associação Cancro Hoje e Aqui Renascer, com sede em Águeda, celebrou o seu sétimo aniversário, nos dias 8 e 9 de abril, com missa e almoço convívio, com a participação de 190 pessoas.

Ao completar sete anos, a associação dá conta de que as solicitações e necessidades, também económicas, são cada vez em maior número, dentro e fora da nossa região.

A comemoração deste aniversário teve início com a participação de alguns doentes, familiares e amigos numa missa, na igreja matriz de Aguada de Cima, em homenagem a algumas associadas falecidas.

Foi apresentado o estandarte da ACHAR durante a missa e a assembleia foi sensibilizada para a sua existência e dos serviços e materiais que tem disponíveis. Uma doente entregou um ramo a Nossa Senhora, enquanto o coral acedeu cantar um cântico apropriado.

No final, foram deixados cartazes e distribuídos desdobráveis com as instruções básicas para quem necessitar dos serviços da Achar.

No domingo, dia 9, realizou-se o almoço convívio num restaurante da região, que teve 190 pessoas inscritas, tendo José Clemente representado a Câmara Municipal de Águeda.

A alegria imperou, e depois de se cantarem os parabéns à ACHAR, foi feito um brinde de pé à saúde de todos os presentes, tendo Fernanda Silva apresentado a sua sucessora na presidência, Cristina Baptista, de Paradela.

Venda de livro reverteu para associação

Jaime Caldeira, de Barrô, autor do livro “Bloco Fatal”, romance policial apresentado durante o almoço por António Cravo Roxo, juiz desembargador, ofereceu a verba angariada com a venda do mesmo à associação Achar, que naquele dia ascendeu a 500 euros.

O mesmo aconteceu já com António Tavares e o seu livro “Um Tempo no Tempo”.

A ACHAR é uma associação sem fins lucrativos que visa ajudar os doentes oncológicos e seus familiares em vários sectores de carência, quer seja económica, social e afectiva, que tem também como objectivo sensibilizar a sociedade para a solidariedade e voluntariado.

Helena Nogueira