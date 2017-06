Aprovada candidatura para valorização do Rio Águeda

A candidatura visa a promoção da qualidade ecológica, da continuidade fluvial e da sustentabilidade económica, num investimento de 3,3 milhões de euros no rio Águeda, liderada pela Universidade de Évora, da qual o município de Águeda é parceiro

Foi recentemente contratualizado com a Comissão Europeia o projeto LIFE ÁGUEDA – Ações de conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga, que tem como objetivo principal a mitigação de obstáculos que estejam a limitar o habitat disponível para os peixes migradores no rio Águeda e melhoria da sua qualidade. Estas intervenções, a par com outras na área da gestão ripícola e da pesca, irão sobretudo beneficiar peixes migradores como o sável e a lampreia-marinha, que apresentam elevado valor socioeconómico e conservacionista.

(versão completa na edição impressa e e-paper da semana.)