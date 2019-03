ARCOR com cinco campeões regionais de fundo

António Brinco (K1 veteranos B), Sandra Almeida (K1 veteranos A femininos), Tiago Cruz (C1 infantis), Fábio Lopes (C1 seniores) e Hugo Costa (paracanoagem) são os cinco campeões regionais de fundo da ARCOR

A prova foi realizada em Águeda pelo GICA, no sábado, com a participação de 184 canoístas e 11 clubes, nas classes K1 e C1 e nos escalões de iniciados, infantis, cadetes, juniores, seniores e veteranos masculinos e femininos. Os percursos foram de 2000, 3000 e 5000 metros consoante os escalões, decorrendo em circuito entre o Rio Águeda e canal, num plano de água perfeito, que peca por ser pontual.

O GICA participou com Jorge Silva (2º em C1 veteranos A) e Gilberto Simões (K1 seniores, 16º). A ARCOR, para além dos cinco vencedores, registou ainda as seguintes classificações: K1 – sénior masculino: Clife Pedro 3º, Pedro Filipe de Carvalho 5º, André Santos 6º, André Coelho 12º, João Framegas 13º; C1 – cadete masculino: Fernando Guimarães 3º; K1 – cadete feminino: Mariana Carvalho de Oliveira 4º, Beatriz Oliveira 5º; K1 – cadete masculino: Manuel Brinco 2º, José Brinco 4º, Leonardo Melo 18º, Mário Ferreira 24º, Leonardo Moreto 25º; K1 – veterano A masculino: Paulo Santos Gomes 2º, Nuno Coelho dos Santos 4º; K1 – infantil feminino: Margarida Abrantes 7º; K1 – infantil masculino: Francisco Cadinha 2º, Dinis Araújo 19º, Eduardo Araújo 22º, Simão Abrantes 24º; K1 – veterano A feminino: Lúcia Moreto 3º; K1 – iniciado masculino: Rafael Costa 10º; K1 – veterano B masculino: João Ferreira 3º; Paulo Oliveira 9º lugar.

Coletivamente, o Sporting de Aveiro venceu, seguido de Saavedra Guedes e de CC Ovar. A ARCOR foi 4º e o GICA 11º classificados.

MARATONA EM OIS DA RIBEIRA – Domingo, a partir das 10 horas, a ARCOR organiza com a Federação Portuguesa de Canoagem o campeonato regional de maratona do centro, no espelho de água da pateira, margem de Ois da Ribeira.