Assinado protocolo de geminação com São Mateus do Pico

Foi assinado, na quinta-feira, dia 20, o protocolo de geminação entre as freguesias de Macinhata do Vouga e São Mateus do Pico.

O ato solene decorreu no salão da Casa do Povo de São Mateus, concelho de Madalena, na ilha do Pico – Açores, e contou com a presença do presidente da Câmara de Madalena, bem como do presidente da Assembleia Municipal; presidente e tesoureiro do executivo da Junta de Freguesia de São Mateus e presidente da Assembleia de Freguesia local, e todo o executivo da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, e demais instituições locais.

“As freguesias de Macinhata do Vouga e de São Mateus, considerando as relações culturais, as afinidades etnográficas e religiosas geradoras de uma profunda amizade entre ambas as comunidades, e tendo em devida linha de conta a comprovada vontade de ambas as partes, em colaborar solidariamente para o bem dos seus cidadãos e o desenvolvimento das relações mútuas, afirmam solenemente a decisão de firmar o protocolo de geminação entre Macinhata do Vouga e São Mateus do Pico”, foram estas as palavras dos presidentes das juntas de freguesia, e que resumem o acordo que, recorde-se, tinha sido aprovado por unanimidade, em Assembleia de Freguesia de Macinhata do Vouga do dia 29 de setembro de 2016.

