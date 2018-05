Associação de Surdos de Águeda organiza campeonato europeu de minigolfe

A Associação Cultural dos Surdos de Águeda (ACSA), em parceria com o Clube de Minigolfe da Costa Nova e a Federação Europeia de Minigolfe, está a organizar o primeiro campeonato europeu de minigolfe para surdos, nos dias 25 e 26 de maio, na Costa Nova

A realização deste evento surge na sequência da participação dos atletas Tiago Melo (medalha de bronze) e Amadeu Costa (7º lugar) no 1º campeonato do mundo de minigolfe para surdos, em setembro do ano passado, na Croácia, como representantes de Portugal.

“Os muitos pedidos feitos por algumas seleções presentes para visitarem Portugal foi o grande motivo para entrar nesta aventura”, referiu fonte da ACSA, que avançou contando com a “grande experiência” do clube da Costa Nova e com o apoio das federações de minigolfe de Portugal, Europa e Mundial.

(notícia completa na edição da semana – versões e-paper e impressa)