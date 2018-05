Associação dos Animais de Águeda assaltada pede ajuda

No próximo fim de semana, dias 12 e 13 de maio, vai decorrer mais uma campanha nacional de recolha de alimentos para os animais a cargo das associações, promovida pela Animalife, em parceria com o Continente. Em Águeda, a campanha vai decorrer no Continente-Modelo e reverte a favor da A4-Animais Águeda.

Para além da contribuição em géneros para os animais a cargo da A4, as pessoas poderão também ajudar inscrevendo-se como voluntárias para esta campanha na página do facebook da associação.

A associação aguedense sublinha a importância desta iniciativa que se traduz numa “ajuda preciosa para a alimentação e higienização dos espaços dos animais que se encontram no abrigo da associação”, lembrando que as suas instalações foram assaltadas na semana passada, tendo sido roubadas muitas latas de alimento húmido que se destinavam aos animais mais jovens, aos mais idosos e aos que têm que tomar medicação.