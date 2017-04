Associativismo crucial em Fermentelos

A importância da dinâmica cultural na vila de Fermentelos foi reconhecida no inquérito que o Região de Águeda efetuou junto da população local. As mais-valias na interação social e geracional, o reforço de valores e objetivos coletivos e a representatividade que as instituições embaixadoras de Fermentelos asseguram – as bandas, os ranchos, os clubes… – quando visitam outras terras são particularidades apreciadas por uma freguesia conhecida exatamente pelo seu dinamismo associativo. Foi dito também ao RA que as várias associações desempenham um papel crucial para atraírem pessoas para a vila, uma vez que esta não é um lugar com passagem obrigatória e precisa de gerar atratividade para que seja visitada e frequentada. (Ver inquérito na edição da semana)