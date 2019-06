Atividades ajudam à transição do pré-escolar para 1.º ano

O Agrupamento de Escolas de Águeda promoveu atividades com o objetivo de facilitar a transição dos alunos do pré-escolar para o 1.º ano do 1.º ciclo.

Na tarde de sexta-feira, dia 24, as crianças das turmas do jardim de infância de Águeda, que irão ingressar no 1.º ano no próximo ano letivo, participaram numa iniciativa da assembleia de delegados e subdelegados). Foi apresentada a história “O monstro das cores vai à escola” e, posteriormente, houve lugar ao esclarecimento de dúvidas colocadas pelas crianças sobre como será a “escola dos grandes”. A dinamização da atividade ficou a cargo das alunas Luna Silva (6.º A), Matilde Matos (6.º A), Maísa Mané (6.º B), Geusimira Lima (6.º B), Lara Sousa (6.º G) e Ana Rita Ferreira (6.ºG), em colaboração com a equipa da biblioteca escolar do agrupamento.

No final do dia, foram os pais e encarregados de educação que participaram numa sessão dinamizada pelas psicólogas Maricil Mota e Rosália Coelho, no auditório da EB Fernando Caldeira.