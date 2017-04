Atletismo: Beatriz Rodrigues 87.ª no campeonato mundial

Beatriz Rodrigues (Recreio de Águeda) classificou-se em 87º lugar no campeonato mundial de corta-mato, que se realizou no domingo de manhã em Kampala, no Uganda

A atleta júnior campeã nacional, ainda de primeira época, correu no seu escalão. De 107 atletas que participaram em juniores femininos, terminaram apenas 97, face a 26ºC que se fez sentir à hora da competição.

Foi a segunda internacionalização da jovem atleta, desta vez no corta-mato. Beatriz Rodrigues partirá agora para uma nova etapa da sua preparação, com vista à obtenção do mínimo de participação no campeonato europeu de juniores de pista, na distância de 800m, estando a apenas um segundo e 61 centésimos de o alcançar.