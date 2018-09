Atletismo: Carla Martinho 13.ª em Inglaterra

Carla Martinho (Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra) classificou-se em 13º lugar na meia-maratona de Newcastle, em Inglaterra, cumprindo a prova em 1h16m16s. Foi a melhor classificada na sua idade.

A prova correu bem mas a atleta bairradina do clube aguedense teve de parar momentaneamente aos 16km para apertar uma sapatilha. Ainda assim conseguiu registar uma das suas melhores marcas na distância.

No final da prova, Carla Martinho referiu que “foi sem dúvida a melhor competição em que participei na minha carreira, pela grandiosidade do evento e pela forma como fui tratada pela organização Great Run”. Adiantou ainda: “Tive o apoio da nossa lenda viva, que é a Rosa Mota, e ainda tive oportunidade de conhecer pessoalmente o campeão mundial Mo Farah”.

Sobre o seu momento de forma, Carla Martinho disse ter sentido “que com poucas semanas de treino estou no caminho para voltar a bater o meu recorde pessoal brevemente”.

Entretanto, Sandra Conceição (RDA/Ferrão & Guerra) foi a 3ª classificada na 31ª corrida da Festa do Avante que se realizou no domingo junto à Baía do Seixal, percorrendo toda a marginal com partida da Amora até ao Seixal e voltando pelo mesmo percurso, num total de 11,4km.