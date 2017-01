Atletismo do Recreio vice-campeão

A equipa feminina do Recreio de Águeda classificou-se em segundo lugar, atrás do Sporting, sagrando-se vice-campeã nacional de estrada. A prova, de 10 mil metros, realizou-se no Jamor, em Lisboa, com partida e chegada na pista do Estádio Nacional

Tal como o REGIÃO DE ÁGUEDA noticiara assim que foi divulgada a transferência da extinta equipa da ADERCUS (da Serena, Oliveira do Bairro) para Águeda, o Recreio passava a dispor de uma equipa feminina capaz de se bater pelo pódio nacional em corta-mato e estrada, ombreando com Sporting e Benfica. É essa a tradição, num desporto, coletividade e atletas que o nosso jornal vem acompanhando fisicamente há mais de uma década.

Assente num trabalho permanente do treinador Ricardo Esteves, que tem potenciado atletas bairradinos – e nos últimos anos particularmente jovens de Águeda -, a formação feminina por si orientada só não consegue aproximar-se (em provas de estrada e corta-mato) das duas grandes potências nacionais, Benfica e Sporting, que competem pela hegemonia entre si, por vezes de forma, pode dizer-se, fratricida.

Agora com a possibilidade de integrar um clube da dimensão do Recreio de Águeda, que acolheu um projeto que sobreviveu às dificuldades nas duas últimas épocas ainda com a designação ADERCUS, é crível que quer o Recreio quer o valor da equipa venham a ser mais valorizados.

