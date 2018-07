Atletismo: Emília Pisoeiro (Recreio de Águeda) campeã de Portugal

Emília Pisoeiro (Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra) sagrou-se campeã de Portugal de 3.000m obstáculos em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no passado sábado à tarde. A aguedense Carla Reis (Juventude Vidigalente) foi quarta

A atleta do Recreio de Águeda, de origem polaca, estabeleceu um novo recorde pessoal, tendo cortado a meta com a marca de 10min09,87seg, superando a ex-campeã Joana Soares (Ass. Jardins da Serra), que foi a 2ª classificada, e Daniela Sousa (Grupo Desportivo do Estreito), 3ª. A aguedense Carla Reis, que representa esta época a Juventude Vidigalense, terminou em 4º lugar com 10m47s, tendo sido a melhor sub23 na distância.

Com este resultado, Emília Pisoeiro encerra um ciclo de excelentes resultados ao longo da época de 2017/2018, destacando-se para além deste título os de vice-campeã de Portugal de corta-mato curto e de 3.000m em pista coberta.

