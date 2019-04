Atletismo: Hugo Ramalho (Recreio de Águeda) campeão nacional

Hugo Ramalho (Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra) sagrou-se campeão nacional M40 no campeonato nacional de masters de 10.000 metros, que decorreu no sábado à noite em Lisboa

Com a marca de 33m48,78 segundos, Hugo Ramalho cortou a meta com cinco segundos de vantagem sobre Paulo Gomes (IND-ST) e 33 segundos sobre Rui Lopes (Académica Coimbra).

Sandra Cruz foi vice-campeã nacional F35 (38:32,93), tendo sido superada por uma diferença de 12 segundos pela vencedora, Alexandra Sousa (Monte Abrão). Ana Petinga foi medalha de bronze F40 (39:20,53), tendo perdido 18 segundos para a vencedora, Mónica Vieira (UAP), e 9 segundos para Sabina Neca (ACRSD), 2ª classificada.

MEIA-MARATONA

DE ILHAVO

Carla Martinho foi 2ª classificada na meia-maratona de Ílhavo, no domingo de manhã, superada pela sportinguista Jéssica Augusto, cortando a meta com 1h15m48s. Cristiana Valente, também do Recreio, fechou o pódio no 3º lugar, e Alexandra Oliveira foi 5ª. No setor masculino, Luís Miguel foi o 17º veterano M40 e Hélder Gonçalves foi 18º sénior.

Na prova de 7.000m, Pedro Nadais foi 2º classificado, seguido de Fábio Castro (4º) e Ricardo Santos (5º), enquanto no setor feminino, Bárbara Oliveira também foi a 2ª classificada.