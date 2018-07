Atletismo: João Almeida e Carla Martinho vencem grande prémio em Águeda

João Almeida (individual) e Carla Martinho (Recreio de Águeda/ Ferrão & Guerra) venceram a corrida sunset, integrada na quarta edição do grande prémio de atletismo Cidade de Águeda, que decorreu sábado

O pódio sénior feminino foi todo composto pelas atletas da equipa da casa, tendo a segunda classificada sido Elisabete Pereira e Sandra Cruz sido terceira.

Todos os atletas completaram a prova a tempo de assistirem a parte do jogo da seleção nacional em convívio no interior do estádio, tendo-se precedido à distribuição dos prémios dos vários escalões no final.

A iniciativa do Recreio de Águeda contou com a milha jovem e com a realização de uma caminhada de cinco quilómetros, a partir das 16h30. Estiveram presentes 125 atletas federados, 86 dos quais concluíram a prova principal.

Entretanto, Emília Pisoeiro venceu o grande prémio de São Pedro da Povoa de Varzim, na distância de 10.000 metros, tendo-se superiorizado à benfiquista Silvana Dias e à sportinguista Susana Godinho.

NACIONAL DE MASTERS

Em Lisboa foram disputados os campeonatos nacionais de veteranos, nos quais estiveram em competição um trio de atletas do Recreio de Águeda/ Ferrão & Guerra, tendo sido conquistadas duas medalhas, ambas na distância de 800m.

Luís Martins foi o 3º classificado nos 800m para veteranos com mais de 40 anos (2min12,83seg) e 5º nos 1.500m (4min37,44seg). Hugo Ramalho também correu os 1.500m, tendo-se classificado em 4º lugar do campeonato de mais de 35 anos, com 4min30,68seg. Por fim, Sandra Cruz foi a campeã nacional de 800m, para femininos com mais de 35 anos, tendo corrido em 2min29,10seg.

JUNIORES

Em Vagos disputaram-se os campeonatos nacionais de juniores de pista ao ar livre com a participação de três juvenis do Recreio de Águeda. Carlos Claro foi o 8º classificado da série 4, com 23,42seg, Fábio Simões o 9º da série 2 de 800m (2min04,10seg) e Sofia Almeida a 8ª da série 3 de 800m (2min26,58seg).