Atletismo| RD Águeda campeão distrital de estrada

João Almeida e Emília Pisoeiro, atletas do RD Águeda/Ferrão & Guerra, sagraram-se campeões distritais de estrada uma semana depois de terem sido também os melhores no distrital de corta-mato curto. Os juvenis Romeu Estima e Margarida Oliveira também foram campeões distritais no seu escalão, tal como Fábio Simões em sub23.

O campeonato distrital de estrada realizou-se em Ílhavo, no domingo, com o RD Águeda a ser ainda vencedor da classificação coletiva em seniores femininos e juvenis masculinos. Em seniores femininos, Neide Dias foi 2ª, Carla Martinho 3ª e Susana Cunha 4ª. Concluíram ainda Bárbara Oliveira em 7º e Joana Nunes em 9º. A equipa somou 10 pontos, contra 31 do Grecas e 80 da Jobra, entre quatro formações.

Nos juvenis, Eduardo Estima foi 2º e Daniel Santiago 13º, contribuindo decisivamente para o título coletivo.

Em seniores masculinos, Fábio Simões foi 5º (e o melhor sub23), Pedro Nadais 16º, Ricardo Marques 18º, Fábio Castro 25º e Celso Moreira 43º. O veterano M40 Luís Miguel foi 4º no seu escalão. Coletivamente, o RD Águeda ficou em 2º lugar (49 pontos), contra 31 do Guilhovai e 57 do Vale de Cambra, respetivamente 1º e 3º classificados, entre 20 formações.

Nos mais novos, Gabriel Lima e Mateus Lima foram 4º e 9º em benjamins A, Pedro Freitas venceu em benjamins B com Rodrigo Matos e Gonçalo Soares em 3º e 4º (vitória coletiva) e Matilde Rodrigues venceu em benjamins B femininos.