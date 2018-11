Atletismo: Recreio de Águeda reforçado

A presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato em fevereiro, e a possibilidade de encurtar distâncias para o Sporting, fizeram com que o Recreio de Águeda reforçasse a sua equipa de seniores femininos para a nova época

O Recreio de Águeda apresentou a sua equipa de atletismo no passado sábado, no relvado do estádio municipal, contando com a presença dos novos reforços. Desde logo para a equipa de seniores femininos, campeã nacional de corta-mato curto e vice-campeã nacional de corta-mato longo, que ganhou o direito de representar Portugal – juntamente com o Sporting – na próxima edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus, competição ganha coletivamente pelo Sporting em 2018. Em fevereiro, no Algarve, o Recreio de Águeda vai marcar presença na emblemática competição.

UMA EQUIPA REFORÇADA

Às melhores unidades da época passada – Carla Martinho, Emília Pisoeiro, Cristiana Valente e Elisabete Pereira – a equipa aguedense conta ainda com a renovação de Joana Nunes (que, por ter sido mãe, não competiu em 2018) e cinco aquisições: Bárbara Oliveira (ex-Feirense), Alexandra Oliveira (ex-Eirense), Joana Costa (ex-Benfica), Ana Margarida Lopes (ex-Grecas) e Susana Cunha (ex-Linda Pastor).

Também a equipa de seniores masculinos foi reforçada, juntando Fábio Castro (ex-Feirense), Pedro Nadais (ex-Arada) e Ricardo Santos (ex-Pedrulha) a Wazineyde Pires e Hélder Gonçalves. Dada a juventude dos seus componentes terá uma palavra a dizer na classificação coletiva em sub23.

Para os veteranos femininos o Recreio conta com a aquisição de Ana Petinga (ex-Escola de Atletismo), que se junta a Sandra Cruz e Marisa João. Em veteranos masculinos, Celso Moreira, Josias Meira, Luís Miguel, Amílcar Vinagre e Pedro Salcedas constituem a equipa do Recreio.

A secção de atletismo do Recreio de Águeda conta nos escalões jovens com o ‘internacional’ Carlos Claro (juniores), Fábio Simões, Elsa Neves, Maria Francisco, Nandinha Medina e a ‘internacional’ Sofia Almeida (juvenis), Ricardo Martins, Bárbara Carvalho, Daniela Lopes, Gabriela Martins, Martas Fernandes e Sara Jesus (iniciados), Cristóvão Oliveira, Miguel Machado e Alix Fernandes (infantis), Gonçalo Soares, Miguel Silva, Rodrigo Matos, Leonor Marques, Maria Marques, Duarte Carvalho e Matilde Rodrigues (benjamins A e B).

(informação completa na edição da semana – versões e-paper e impressa)