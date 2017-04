Aumentaram nascimentos fora do casamento

Houve menos três nascimentos no município de Águeda (330 para 327) em 2009 e 2015 mas aumentou a percentagem de nascimentos fora do casamento: de 33,6 em 2009 para 52,3 em 2015.

Este aumento exponencial, embora sendo superior ao registado pela PORDATA na Região de Aveiro e em Portugal, acompanha a tendência: de 34,1 para 50,7 na região e de 38,1 para 50,7 no território nacional.

A baixa natalidade reflete-se na diminuição do número de escolas do ensino básico, de docentes (de 714 professores para 547) e de alunos (de 9.459 para 7.479) entre os anos de 2009 e 2015.

O número de óbitos registado em Águeda em 2009 foi de 463, aumentando ligeiramente em 2015 para 476. Tal como na Região de Aveiro (3.507 para 3.717) e no país (104.434 para 108.511). (Mais informação na edição da semana)