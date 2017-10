AUTÁRQUICAS: Resultados em Águeda (na hora)

ESCRUTINAÇÃO Resultados eleitorais no município de Águeda, em atualização permanente, para Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia. O Região de Águeda dá-lhe a oportunidade de acompanhar os números oficiais das Autárquicas em Águeda, município e suas freguesias.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – números finais às 00h20 – Juntos, 10959 votos (44,16pc – 4 mandatos); PS, 5925 (23,87 – 2 mandatos); PSD, 4796 (19,32 – 1 mandato); CDS/PP, 1335 (5,38); CDU, 380 (1,53); BE, 369 (1,49). Brancos: 606 (2,44). Nulos: 448 (1,81). Percentagem de votantes: 57,83.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – números finais às 00h15 – Juntos, 9576 votos (38,58 pc – 9 mandatos); PSD, 5756 votos (23,19 – 6 mandatos); PS, 5161 votos (20,80 – 5 mandatos); CDS/PP, 1857 votos (7,48 – 1 mandato); CDU, 560 votos (2,26); BE, 542 votos (2,18).

Resultados finais em Aguada de Cima para a Junta de Freguesia – Juntos 1230 votos (6 mandatos), PSD 633 votos (3 mandatos). Percentagem de votantes: 52,82.

Resultados finais em Valongo do Vouga para a Junta se Fregeusia – Juntos 1200 votos (4 mandatos), PSD 745 (3), PS 554 (2) e CDU 113. Percentagem de votantes: 63,96.

23h20 – CÂMARA – Apenas com Valongo do Vouga e Aguada de Cima por apurar, o Juntos soma 8608 votos, o PS 5093, o PSD 3728, o CDS 1266, o BE 316 e a CDU 287. ASSEMBLEIA Municipal – Juntos 8588, PSD 5177, PS 4961, CDS 1816, CDU 540 e BE 505.

Resultados finais em Águeda e Borralha para a União de Freguesias – PS 2307 votos (5 mandatos), Juntos 2074 (5), PSD 1116 (2), CDS 677 (1), BE 137 e CDU 119. Percentagem de votantes: 54,75.

Resultados finais em Barrô e Aguada de Baixo para a União de Freguesias – PSD 759 votos (5 mandatos), Juntos 678 (4) e CDU 41. Percentagem de votantes: 52,64.

Resultados finais em Trofa, Segadães e Lamas do Vouga para a União de Freguesias – CDS 1010 votos (5 mandatos), Juntos 590 (2), PS 395 (1), PSD 347 (1) e CDU 85. Percentagem de votantes: 62,32.

22h30- Jorge Almeida é o novo presidente da Câmara Municipal de Agueda. Neste momento, falta saber se com maioria absoluta, elegendo o quarto elemento, ou com três elementos.

22h23 – Com seis freguesias apuradas em 11, o Juntos lidera para a Câmara Municipal de Águeda com 4436 votos (47,48pc), seguido do PSD com 1959 votos (20,97) e do PS com 1691 votos (18,10). O CDS soma 553 votos (5,92), o BE 132 (1,41) e a CDU 113 (1,21). O Juntos lidera também para a Assembleia Municipal com 4489 votos, seguido do PSD com 2798, do PS com 1772, do CDS com 764, do BE com 216 e da CDU com 171 (sete de 11 freguesias apuradas)

Resultados finais em Recardães e Espinhel para a União de Freguesias – PSD 1231 votos (39,52), Juntos 1034 votos (33,19), PS 514 (16,50), BE 86 (2,76) e CDU 48 (1,54). Seis mandatos para o PSD, cinco para o Juntos e dois para o PS. Percentagem de votantes: 57,25.

Resultados finais em Travassô e Ois da Ribeira para a União de Freguesias – PSD, 577 votos (41,10 pc), Juntos 505 votos (35,97), PS 219 votos (15,60) e CDU 27 (1,92). Quatro mandatos para o PSD, quatro para o Juntos e PS um. Percentagem de votantes: 68,79 pc.

21h50 – CÂMARA – com cinco freguesias apuradas, o Juntos soma 2992 votos, o PSD 1403, o PS 1000, o CDS 449, o BE 82 e a CDU 74. ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Juntos 2729 votos, PSD 1544, PS 905, CDS 560, BE 110 e CDU 90.

21h46 – BELAZAIMA, CASTANHEIRA E AGADÃO – A lista do PSD, liderada por Vasco Oliveira, obteve 585 votos (68,82 por cento). Foi a única a concorrer, reconduzindo o autarca. Houve 229 votos branco (26,94) e 36 nulos (4,24). Votaram 59,73 por cento dos eleitores.

21h45 – CÂMARA – Com quatro das 11 freguesias apuradas, o Juntos soma 1984 votos (43,19%), o PSD 1178 (25,64%), PS 726 (15,80%), CDS 364 (7,92), BE 60 e CDU 40.

21h40 – ÁGUEDA E BORRALHA – Jorge Castanheira (PS) é o novo presidente da União de Freguesias. Foi a única vitória socialista nas freguesias do município de Águeda.

21h35Ainda com várias freguesias por apurar, o movimento independente Juntos lidera a votação para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal.

21h25 – RECARDÃES E ESPINHEL – Manuel Campos (PSD) venceu para a União de Freguesias. TRAVASSÔ E OIS DA RIBEIRA – Sérgio Neves (PSD) conquista a União de Freguesias por pouco mais de meia centena de votos. BARRÔ E AGUADA DE BAIXO – Wilson Gaio (PSD) mantém a presidência da União de Freguesias. AGUADA DE CIMA – Albano Abrantes (Juntos) mantém-se como presidente da Junta de Freguesia. TROFA, SEGADÃES E LAMAS DO VOUGA – O CDS/PP mantém a presidência da União de Freguesias, com Paulo Tavares a suceder a Carlos Silva.

21h00 – MACINHATA DO VOUGA – Pedro Marques (Juntos) mantém-se na presidência da Junta de Freguesia. A sua lista conquistou 989 votos. O CDS-PP recolheu 257 votos, o PSD 188, o PS 179 e a CDU 40. Votaram 1724 dos 3048 eleitores. Para a Câmara Municipal, o Juntos somou 1008 votos, o PS 274, o PSD 224, o CDS-PP 85, a CDU 34 e o BE 22.

20h45 – FERMENTELOS – Carlos Lemos (Juntos – Movimento Independente) é o novo presidente da Junta de Freguesia. A sua lista somou 678 votos (4 mandatos). O PSD ficou sem segundo lugar com 567 votos (3) e o CDS/PP em terceiro com 436 (2 mandatos). Para a Câmara e a Assembleia Municipal, o Juntos foi o mais votado, seguindo do PSD, CDS/PP e PS.

20h30 – VALONGO DO VOUGA – Luís Filipe Falcão (Juntos – Movimento Independente) é o novo presidente da Junta de Freguesia.

20h20 – PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCOBA – Pedro Vidal (CDS/PP) reeleito presidente da União de Freguesias. A sua lista recolheu 321 votos e a do Juntos – Movimento Independente somou 219 votos.