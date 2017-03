Automobilismo: Veiga inicia época

Eduardo Veiga e Justino Reis, com o Ford Escort MK2, vão participar no Rali Solo-Escort, que se realiza nas Astúrias (Espanha), no próximo dia 4 de março. É uma prova em que Eduardo Veiga competiu nos dois últimos anos e que se destina aos Ford Escort Mk1 e Mk2.

O Solo-Escort é um rali com dois troços cronometrados, nos quais os concorrentes passam por três vezes. A prova, que se realiza em Cornellana, nas Astúrias, costuma atrair muitos pilotos, daqueles modelos da Ford, bem como milhares de espectadores, que se posicionam aos longo dos dois troços

No Solo-Escort deste ano a maior novidade prende-se com o novo patrocinador de Eduardo Veiga, a Fuchs, que assim se junta ao Agitágueda, Câmara Municipal de Águeda, Sanindusa, Imacústica e RC-Fibres.