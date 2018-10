Automóveis elétricos, voadores e autónomos? “Não, não é ficção científica!”

Ricardo Oliveira, especialista que se dedica ao estudo das tendências de evolução do setor automóvel e da mobilidade, acredita que “em 2025 todos os veículos automóveis a circular na Europa terão algum tipo de eletrificação, a forma mais fácil dos construtores cumprirem as metas ambientais”

Falando em Águeda, durante o programa de apresentação dos dois cursos do HiDE Academy, aquele especialista abordou o futuro do automóvel e da mobilidade, resultado da “investigação teórica” e de “avaliação no terreno”, testando tecnologias e “percebendo como se convive com as novas tecnologias”.

Ricardo Oliveira justificou a sua perspetiva com o facto de “97 por cento dos cientistas” entenderem que o aquecimento humano tem causa humana e que “a eletricidade é a forma mais viável para garantir um melhor ambiente”. Alertou, porém, que o “fenómeno” da eletrificação no automóvel “decorrerá em diferentes ritmos no mundo” e que “haverá segmentos que vão demorar mais tempos a eletrificar”, embora sendo uma “tendência incontornável mas progressiva”.

OFENSIVA ALEMÃ AO TESLA

Para a viabilidade desta tendência, considerou que a “ofensiva alemã” face ao Tesla – projeto norte-americano que tem desenvolvido e comercializado automóveis elétricos do mais alto desempenho, e respetivos componentes – apresenta vantagens: “economias de escala, marcas fortíssimas, qualidade percebida e uma história não negligenciável”.

