Aveiro | Nova rotunda na EN109

A Câmara Municipal de Aveiro deliberou adjudicar a construção de uma nova rotunda na antiga EN 109, junto ao “Solar das Estátuas”, à empresa Rosas Construtores S.A., pelo valor de 388.032,58€ (+ IVA).

“Em causa está a necessidade de resolver um dos pontos negros da rede viária municipal, garantindo a boa sustentabilidade das acessibilidades à área de atividades económicas Aveiro Norte, à antiga EN019 e ao centro de Esgueira, bem como assegurar o reordenamento e a segurança do tráfego rodoviário e de peões”, justifica a autarquia.

A empreitada vai permitir a qualificação de dois entroncamentos presentes na área e organizar o espaço desqualificado que serve o Colégio Português, o restaurante Solar das Estátuas e a plataforma logística da MEO.

Esta operação faz parte do processo global de renovação e reabilitação da antiga EN 109, futura Avenida Europa, iniciada no último mandato autárquico (2013/2017) e com a devida sequência no presente mandato (2017/2021).

Após a assinatura do contrato, o processo segue para visto do Tribunal de Contas.