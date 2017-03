“Bairrada em Prova” nos Espaços Bairrada

O mês de março anuncia o segundo cartaz da iniciativa vínica Bairrada em Prova, promovida pela Rota da Bairrada nos dois Espaços Bairrada – Curia e Oliveira do Bairro. Campolargo, Caves São João, Quinta das Bágeiras, Quinta dos Abibes, Caves Primavera e Quinta Vale do Cruz juntam-se nesta prova que está em vigor até dia 31.

Os vinhos rosés anteveem dias mais longos e quentes, pratos leves, momentos relaxados e esplanadas. E é com este tipo de vinhos que se inicia o cartaz do “Bairrada em Prova” da última quinzena de março. Entre II Santos Rosé da Adega Campolargo e Frei João Rosé das Caves São João, ambos da colheita de 2015, entram em prova e lembram o início da Primavera. A estes juntam-se os já habituais vinhos tintos e espumantes brancos. Na primeira categoria estão em destaque o Quinta das Bágeiras Tinto 2012 e deste mesmo ano o Quinta dos Abibes Reserva Tinto. E na categoria de espumantes podem ser degustados o Primavera Branco Bruto 2015 e o Samião Branco Bruto 2014, das Caves Primavera e da Quinta Vale do Cruz, respetivamente.

Entre os dias 16 e 31 de março o convite é para colocar os sentidos à prova e desfrutar destes néctares bairradinos. Associada à prova destes vinhos e espumantes está um custo de 5 euros por provador, custo este que poderá ser oferecido em compras de valor igual ou superior a 10 euros.

“Bairrada em Prova” oferece a oportunidade de conhecer a região através de uma experiência vínica disponível de segunda a domingo nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.