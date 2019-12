Balanço desportivo esta semana

O Região de Águeda faz, na edição da semana (versões e-paper e impressa), o balanço desportivo do ano de 2019, no município de Águeda

São 24 as modalidades desportivas referidas no balanço desportivo do ano em Águeda: duatlo, triatlo, canoagem, atletismo, natação, BTT, ginástica aeróbica, basquetebol, ténis de mesa, ténis, futebol, ciclismo, futsal, karaté, minigolfe, enduro, motocross, downhill, judo, trail, andebol, corrida de obstáculos, hipismo e orientação.

Há menção de títulos nacionais e regionais em diversas modalidades, subidas de divisão em desportos coletivos, várias organizações desportivas de grande revelo com predominância para o mundial de motocross e desporto inclusivo. Há ainda presenças internacionais com resultados muito positivos e jovens promessas que vão confirmando o seu potencial.