Banda Marcial apresentou novo CD de originais

“Este é um CD de desafios”, considerou Rodrigo Massadas, presidente da Banda Marcial de Fermentelos, durante a apresentação do novo trabalho discográfico, que assinala os 150 anos da instituição, ocorrida no Centro de Artes de Águeda

O CD é composto por sete músicas, entre as quais o hino da Ramboia, sob a direção do maestro Hugo Oliveira. Editado pela Afinaudio, foi gravado, misturado e masterizado por Paulo Constantino. As gravações ocorreram em março no Centro Cultural prof. Élio Martins, no Silveiro. O designe gráfico esteve a cargo de Tiago Nolasco – “tivemos o cuidado que fosse feito por um músico” – e a fotografia do Coletivo de Alpendre.

O presidente Rodrigo Massadas sublinhou que a Banda Marcial “é muito crítica internamente” e que este CD resulta dessa autocrítica que serve “essencialmente para criar e fazer algo sempre melhor”.

