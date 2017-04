Barrô: Orfeão dá concerto na Casa da Música

A convite do Coral Luísa Todi de Setúbal, o Orfeão de Barrô deslocou-se, no sábado, à cidade do Sado, para participar no concerto da Páscoa daquela coletividade. O próximo concerto do Orfeão de Barrô está agendado para o dia 30 de abril, na Casa da Música no Porto, com a Orquestra Sinfónica do Porto

Em Setúbal, o concerto realizou-se na Igreja de S. Paulo, com uma assistência que encheu por completo o templo, de linhas modernas. O Coral Luísa Todi abriu o espetáculo, sob a direção do maestro Fernando Malão, com três breves andamentos da “Missa Étnica”, produção que realizou recentemente em conjunto com o Coral Atlântico de Sines e o Coral Harmonia de Santiago do Cacém.

Depois, foi a vez do Orfeão de Barrô subir ao “palco” e apresentar o seu programa, que o local e a temática do concerto exigiam que fosse de índole sacro e tradicional, sob a batuta do maestro Sérgio Brito. No final, a plateia, de pé, saudou a atuação com uma enorme salva de palmas.

Pela primeira vez, o Orfeão de Barrô foi acompanhado ao piano por Inês Pereira, por impedimento de agenda dos habituais pianistas. Nota ainda para a presença do conterrâneo João Miranda, a residir em Lisboa, que se deslocou propositadamente a Setúbal para com enorme emoção ouvir também o “seu” Orfeão.

No final, a comitiva, que foi acompanhada pelos diretores Alberto Campos, Emília Abrantes e pela madrinha do orfeão Maria Luísa Roque, foi brindada com um jantar na sede do Coral Luísa Todi.