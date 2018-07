Barrô: Painel do padroeiro recolocado na igreja por iniciativa de emigrante

Aquando das grandes obras de restauro da Igreja de Barrô, que ocorreram nos anos 80, um painel que existia na fachada nascente do templo foi retirado por razões que desconhecemos e nunca foi resposto.



Esta situação deixou triste o conterrâneo João Ferreira, emigrante há largas dezenas de anos em França. No verão, quando regressava à terra, sentia uma mágoa enorme por não ver o painel com a imagem de S. André, padroeiro da freguesia na fachada da igreja, contou ao RA. Foi então que contactou a Fábrica da Igreja e o pároco, para manifestar a sua tristeza e propor a colocação de um painel idêntico, que teria todo o gosto em oferecer.

A ideia foi naturalmente bem acolhida e, de imediato, o João Ferreira procurou um pintor de azulejos para executar o painel.

Na semana passada, o painel foi colocado na fachada da igreja com a colaboração do Fernando Lopes e do Daniel, que trabalharam de forma graciosa no seu assentamento, tendo a obra ficado pronta e apreciada por todos os que ali passam.

Felicitamos o amigo João Ferreira por este gesto bonito e altruísta em prol da sua terra Natal.