Barrô: Quem acode ao Rio Cértima?

O estado em que se encontra o Rio Cértima está a provocar a indignação dos populares. Um deles decidiu agir e denunciar a situação junto de várias entidades, tendo ainda colocado um vídeo no youtube, com o título “O Rio Cértima (o maior caudal de água da pateira de Fermentelos) corre perigo”.

As águas têm um manto verde a cobri-las e há peixes mortos a boiar e isso está a afetar a qualidade da água da Pateira, receia Victor Cardoso, de Barrô, autor da denúncia do caso às entidades, inclusive à Agência Portuguesa do Ambiente. “Se ninguém tomar uma posição é uma desgraça”, diz Victor Cardoso.

O rio Cértima nasce junto à confluência de vários tributários, junto da povoação de Ponte de Viadores, na freguesia de Casal Comba, a cerca de dois quilómetros a sul da Mealhada, percorrendo uma distância aproximada de 43 quilómetros, no sentido Sul-Norte. Atravessa quatro concelhos bairradinos: Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro e Águeda, dividindo estes concelhos nas freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. Perto da freguesia de Fermentelos, as suas águas convergem na lagoa natural da Pateira, acabando por desaguar na margem esquerda do Rio Águeda, em Requeixo.