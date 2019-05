Basquetebol: Equipas do GICA finalistas do interassociações

As equipas de sub16 masculinos e de sub19 femininos do GICA carimbaram a presença na fase final do torneio interassociações, em basquetebol.

A equipa feminina venceu o Académico do Porto (45-36) e o António Aroso (56-47), jogando agora em Sangalhos, dias 18 e 19, a fase final da competição. Alinharam: Alexandra Marques, Mafalda Trindade, Mafalda Lúcio, Bruna Alves, Rita Baptista, Filipa Santos, Silvania Mendes, Ana Silva, Bruna Prazeres e Catarina Martins. Treinador: Nuno Hipólito.

A equipa masculina, já apurada, perdeu (30-81) em Esgueira, discutindo a fase final nos dias 25 e 26 de maio, no seu pavilhão.

Entretanto, as seniores femininas venceram (57-50) na receção ao Gafanha para a taça nacional, competição para a qual o GICA está já apurado paras as meias-finais. A primeira mão disputa-se em Águeda no dia 26 de maio.

No próximo sábado, o GICA B joga em sub14 femininos em casa com o Caparrosa (16h30), enquanto a equipa A joga no domingo em Esgueira (14h30). Os sub14 masculinos também jogam em Esgueira no domingo (16h30)