Basquetebol | GICA 3º no distrital de sub14

A equipa de sub14 femininas do GICA classificou-se em 3º lugar na final a seis do campeonato distrital de basquetebol, repetindo a mesma posição da época anterior

A formação aguedense discutir a “final six” em São João da Madeira, entre sexta-feira e domingo. Começou por vencer o Esgueira (41-38) na sexta-feira. No sábado, venceu o Beira Mar (41-30) mas perdeu com a Sanjoanense (33-46). No domingo, perdeu com o Galitos (27-47) e venceu a Ovarense (35-30).

Classificação final: 1º Galitos, 2º Sanjoanense, 3º GiCA, 4º Esgueira, 5º Ovarense, 6º Beira Mar.

Viajaram até São João da Madeira as atletas Ana Lúcia Pereira, Ana Marta Neves, Anastacia Ochremenko, Camila Almeida, Geusimira Lima, Madalena Picado, Margarida Silva, Beatriz Dias, Maria Neves, Sara Pereira, Sara Tavares, Joana Figueiredo, Clara Marques, Ana Cardoso, Leonor Rodrigues, Maria Morais e Juliana Pinheiro. Treinadoras: Leonor Silva e Andreia Branco. Seccionista: Inês Picado. Destaque ainda para a claque do GICA, incansável e com fair play durante os três dias da competição.