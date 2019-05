Basquetebol: GICA foi 2º em sub19 feminino

A equipa de sub19 feminino do GICA classificou-se em 2º lugar no torneio interassociações, em basquetebol, que se disputou no pavilhão do Sangalhos, depois de bater a Oliveirense (57-45) no sábado, nas meias finais, perdendo a final com a equipa anfitriã por 43-55, no domingo.

Pelo GiCA/Benetton jogaram: Bruna Prazeres, Alexandra Marques, Mafalda Trindade, Mafalda Lúcio, Bruna Alves, Inês Quintal, Filipa Santos, Ana Silva, Rita Baptista, Catarina Martins e Silvania Mendes. Treinador Nuno Hipólito.

FINAIS NO GICA

O Pavilhão Multiusos do GiCA recebe a primeira mão da meia final da taça nacional de seniores femininos (18h30 de domingo com o CN Natação, de Lisboa) e a fase final do torneio interassociações em sub16 masculino e feminino. No sábado, as meias finais jogam-se em femininos com o Juventude Pacense – Vagos (14h30) e o Desp. Póvoa – CP Natação de Ermesinde (16h30) e em masculinos com o Sanjoanense – GICA (18h30) e o Esgueira – Diogo Cão de Vila Real (20h30). No domingo, as finais jogam-se às 14h30 (feminina) e 16h30 (masculina).

(leia mais na edição da semana – versões e-paper e impressa)